Calamai: "Il Napoli ritrova identità e fame: Conte si è ripreso la voglia di Scudetto"

vedi letture

Il giornalista Luca Calamai, nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb.com, ha commentato la vittoria del Napoli contro l'Atalanta: "In molti si chiedevano che Conte avremmo ritrovato dopo i tanti scatti d'ira e qualche giorno di insolita vacanza. Beh, la risposta arrivata dal Maradona è chiara. La squadra partenopea ha conquistato tre punti preziosi contro l'Atalanta del nuovo mister Palladino. Il Napoli dei tanti assenti ha dimostrato di aver ritrovato identità e fame, ha regalato colpi importanti e ha anche dimostrato di saper soffrire quando l'Atalanta ha reagito.

Le qualità che da sempre accompagnano le squadre allenate da Conte. Ora che la bufera è passata resta un Napoli che può solo crescere e che ha le carte in regola per vincere ancora lo scudetto. Ho molto meno certezze per quanto concerne il cammino dei partenopei in Champions. Un torneo che è sempre stato indigeste per mister Antonio. Vedremo. Penso che soprattutto il ritorno di Lukaku potrebbe permettere ai campioni d'Italia di sperimentare nuove idee tattiche per la fase offensiva. Inoltre contro l'Atalanta sono andati a segno Neres e Lang. Figure che finalmente potrebbero aver conquistato l'attenzione e la stima di un Conte che rischia invece di perdere Hojlund".