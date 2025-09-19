Beukema in mixed: "Fino al 20' ce la giocavamo, e se il mio colpo di testa fosse entrato..."

Sam Beukema, difensore del Napoli, è intervenuto in mixed zone al termine del match di Champions League contro il Manchester City: "Quando eravamo 11 contro 11, pensavo che potevamo giocarcela qui a Manchester. Eravamo convinti di poter far qualcosa di bello stasera, ma con uno in meno contro un avversario così forte sapevamo che sarebbe stato difficile.

Hanno potuto avere più occasioni più possesso palla, noi abbiamo dato tutto ma purtroppo non siamo riusciti a fare risultato. Il mio colpo di testa sullo 0-0? Purtroppo non è entrata come nella scorsa partita, se fosse andata dentro sarebbe stata un'altra partita, chissà cosa sarebbe successo. Il cambio modulo? Non è cambiato molto, la squadra era la stessa e noi ci conosciamo bene. È solo una coincidenza che il gol sia arrivato subito dopo. Sapevamo che avevano molta qualità con la palla, sia davanti che a centrocampo. Quando poi sei con un uomo in meno è sempre più difficile creare occasioni. Peccato aver perso, ma abbiamo dato tutto. Restiamo uniti come sempre e pensiamo alla prossima".