Trevisani: "Scudetto? 0 possibilità per il Napoli! Ma per il secondo posto c'è"

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Il giornalista Riccardo Trevisani è intervenuto al podcast di Cronache di Spogliatoio e ha fatto il punto della situazione sul campionato italiano con la lotta al titolo: "Il Napoli ha 0 possibilità per lo Scudetto, per il secondo posto invece sì, c’è. La mia griglia era Inter Napoli Milan appunto, i primi tre posti prevedevo fossero questi. La Juventus può fare un filotto però e se sopra balbettano può avvicinarsi ma non credo arriverà terza ma al massimo quarta al posto del Como. Il Milan gioca male ma Allegri è garanzia di fare alla fine top 4 così come è quasi una garanzia di giocare male”.

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