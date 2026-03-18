Europei a Napoli? Sindaco Manfredi: "Stiamo rispettando tutte le richieste Uefa"

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Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è intervenuto a Kiss Kiss Napoli per le ultime sul restyling dello stadio Maradona in vista di Euro 2032 con l'auspicio che Napoli possa ospitare le partite della manifestazione con la Turchia rientrando dunque tra le cinque città ospitanti per l'Italia degli Europei: “Noi stiamo ovviamente facendo tutto quello che ci è stato chiesto, quindi progettazione, copertura finanziaria, risposta a quelle che sono le richieste della UEFA che non riguardano solamente lo stadio ma anche il sistema città, quindi accoglienza, trasporti, tutte quelle che sono le garanzie che ci chiedono”.