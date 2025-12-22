Tuttonapoli Bianchini: "Vi racconto la partnership con Google. Stadio e centro sportivo? ADL molto deciso"

Tommaso Bianchini, DG Area Business del Napoli, è intervenuto direttamente da Riad al microfono del nostro inviato trattando vari argomenti, a cominciare dalla nuova partnership con Google: "Si tratta di un partner globale che rafforza il messaggio che vogliamo trasmettere al mondo del business: per la prima volta fonderemo una partnership globale con l’intelligenza artificiale. È il tema del momento e ci siamo concentrati su questo. Abbiamo stretto un accordo con un gruppo mondiale che ha scelto il Napoli come prima squadra in Italia per sviluppare un progetto legato all’intelligenza artificiale. Partiranno così diversi contest in Italia e nel mondo. Il nuovo partner è Google, che per la prima volta investirà nel calcio italiano con Gemini, l’IA, e con Pixel per quanto riguarda lo smartphone. Ci sarà da divertirsi.

Il passaggio che il Napoli deve fare è quello di essere sempre più presente fisicamente sui territori. Da circa un anno, con Leonardo Giammarioli che si occupa di quest’area insieme a me, stiamo selezionando alcuni territori su cui iniziare un percorso di presenza concreta, anche attraverso le academy. Il tempo degli affari fatti solo dall’ufficio è finito: oggi bisogna andare sui territori e fare le cose nel modo giusto.

Altre iniziative? Un mese fa abbiamo lanciato la nostra membership, che serve a connettere tutti i tifosi nel mondo. Siamo partiti con un video rappresentativo e andremo ad arricchirla sempre di più con contest e contenuti: sono già stati vinti biglietti e premi, e due tifosi voleranno a Copenaghen insieme ad altri sostenitori. Il nostro stadio è sold out da mesi e a breve si aprirà l’anno del centenario: da luglio prossimo ci saranno molte attività sul territorio. Il nostro obiettivo è riportare tutti i napoletani sparsi nel mondo a Napoli. Aspettatevi belle sorprese.

Il mio lavoro? Ringrazio il mio gruppo di lavoro: ci siamo arricchiti molto dal punto di vista professionale e stiamo crescendo tanto. C’è una squadra che lavora h24 per il Napoli e tengo a ringraziarli tutti. Lavorare per una società di calcio non è sempre tutto rose e fiori come può sembrare, ma speriamo di chiudere al meglio questa stagione.

Tutti conoscono il Napoli in Arabia oggi? Negli ultimi anni ho ereditato una situazione già avviata bene, ma il nostro lavoro ha dato al Napoli una struttura business organizzata e solida. Siamo ancora sotto al 50% del nostro potenziale, c’è un mondo da esplorare. Serve però anche un nuovo impianto, perché ogni anno perdiamo circa 70 milioni di ricavi e partiamo svantaggiati rispetto ai competitor. Il progetto di autoproduzione del presidente e di Valentina De Laurentiis è straordinario: realtà come Amazon, Ebay e Google ci osservano con attenzione. È un orgoglio essere diventati un punto di riferimento per chi vuole fare qualcosa di diverso.

Stadio e centro sportivo in tempi ragionevoli? Sono ottimista per natura, anche perché abbiamo un presidente determinato e volenteroso. Senza uno stadio di proprietà è molto difficile restare competitivi in Italia e in Europa, ma sono certo che verranno messi a disposizione tutti gli strumenti necessari affinché il Napoli continui a essere competitivo ai massimi livelli".