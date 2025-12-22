Scontro Ordine-Trevisani a Pressing: "Milan preso a pallate dal Napoli"

Durante Pressing si è discusso delle semifinali di Supercoppa e dell’eliminazione del Milan di Massimiliano Allegri contro il Napoli. Il confronto tra Franco Ordine e Riccardo Trevisani è stato durissimo. Ordine ha detto: "Io voglio dire la mia e vi farò arrabbiare: per me il fatto che il Milan sia uscito in semifinale è stata una fortuna. Non ha la struttura e la rosa per poter fare giovedì la prima e lunedì la finale: si sarebbe rovinato il campionato".

Replica immediata di Trevisani: "Non ha neanche il gioco Franco". Ordine ha ribattuto: "No quello lo inventate voi". Ancora Trevisani: "Di sicuro non lo inventa lui il gioco". Chiusura al veleno di Ordine: "Ma ricordati quello che ti dico adesso: non succede, ma se succede dovete espatriare. Dovete espatriare se succede". Ultima stoccata di Trevisani: "E’ espatriato il Milan preso a pallate dal Napoli".