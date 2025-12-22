Sky, Caressa: “Hojlund come il Lukaku dell’Inter. E si è raffinato anche nelle sponde!"

Nel corso di ‘Sky Calcio Club’, è intervenuto il conduttore e telecronista Sky Fabio Caressa: “I numeri di Lukaku e Hojlund, da punto di vista realizzativo, sono abbastanza vicini. 0,4 – 0.3, 1,9: tira un po’ più Lukaku, 1,3 Hojlund. Quindi negli Xg per tiro un po’ meglio Hojlund, ma di poco, un gol ogni 210 tiri. Hojlund ha più conduzione progressiva, questo dipende dal fatto che Lukaku è uno che invece per condurre la palla l’aspetta e ti permette di inserirti.

Una volta la conduceva anche lui? Si quando era all’Inter andava ed aveva un gioco molto più simile a Hojlund, ora il Lukaku del Napoli è questo. Però, nello stesso tempo, mi sembra che Hojlund si sia anche un po’ raffinato nel gioco di sponda che riesce a fare rispetto a prima. Cioè ha più conduzione del pallone, rispetto a come eravamo abituati a vederlo in Italia con l’Atalanta e anche in Inghilterra. Quindi anche lui è in crescita con le indicazioni di Conte”.