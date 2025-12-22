Stramaccioni sulla corsa scudetto: "Metto due squadre in prima fascia"

Nel corso dell’intervista concessa all’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Andrea Stramaccioni ha parlato della Juventus e di Kenan Yildiz:

«Yildiz è fortissimo, mi fa impazzire: è un mix di tecnica, forza, genio e con Spalletti può crescere ancora tanto. Falso nove non mi convince, soffre troppo spalle alla porta e tende sempre a decentrarsi sul centro sinistra per ricevere la palla. Yildiz ha caratteristiche diverse da Totti, non ha la stessa forza e nemmeno la sua abilità nel resistere ai contrasti da dietro. Il turco, come tipologia di giocatore, è più un Del Piero».

Con un calendario favorevole, i bianconeri possono diventare una mina vagante per lo scudetto

"Non parlate a Spalletti del calendario se non volete farlo infuriare, nessuno meglio di lui sa che la Juventus dovrà avvicinarsi a queste partite con la stessa fame mostrata contro Bologna e Roma. Luciano sa preparare bene l’ambiente, però è innegabile che il calendario offra alla Juventus un’enorme occasione per recuperare punti a chi la precede".

Sulla corsa scudetto

"Le mie gerarchie restano le stesse: Inter e Napoli in prima fascia; Milan, Juventus e Roma alle spalle. Bologna e Como le possibili sorprese in zona Europa e occhio alla Lazio di Sarri se farà un mercato adeguato".