Biasin bacchetta Conte: "Atalanta forte e Napoli lo è altrettanto! 0-3 ha cause più profonde..."

Nel corso della sua carriera Conte è stato quasi sempre capace di battere il collega Gasperini

"Conte ha perso con l’Atalanta e ha detto “loro sono più avanti”. Il giornalista di Libero Fabrizio Biasin, all'interno del suo editoriale per Tuttomercatoweb, commenta così le parole del tecnico dopo la sconfitta con la squadra di Gasperini: "È passato come un giudizio di merito, una carineria, un bel gesto di riconoscenza nei confronti dei suoi avversari. Ci sta, è realmente così. Ma, attenzione, non è “solo” così. Che l’Atalanta sia fortissima è un banale dato di fatto, che il Napoli potesse e dovesse fare di più è altrettanto vero.

E non solo nelle prestazioni dei singoli, ma anche a livello di scelte tattiche. Nel corso della sua carriera Conte è stato quasi sempre capace di battere il collega Gasperini proprio sul piano dell’impostazione, questa volta è stato surclassato. E, quindi, sì: l’Atalanta ha fatto un partitone, ma il Napoli è altrettanto forte e lo 0-3 ha motivazioni più profonde di un semplice “loro sono più avanti”.