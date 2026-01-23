Biasin: "Con Conte club sempre in ansia, o prendi chi dice lui o se ne va!"

vedi letture

Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi del quotidiano Libero, è intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio: “La sensazione è che ci sia ansia perché Conte resta solo se arriva chi chiede lui e da allora c’è una bulimia, pronti via arrivano giocatori a raffica. Molti già sono all’uscita ed ora si prende e si porta a casa altrimenti Conte si arrabbia ma serve pazienza altrimenti crei problemi anziché risolverli. Pure Neres non giocava, poi è diventato il più importante e poi si fa male, ora c’é Vergara che è utile, ma non l’avevamo mai visto. Diventano importanti solo quando la contingenza ti porta a usarli.

Ma pure Lucca ha sbagliato partite, ma siete sicuri non sia adatto? Non ho il materiale sufficiente per dirlo. Credo Conte decida improvvisamente di spegnere l’interruttore e finisce tutto lì, a meno che non ne abbia dieci e ti serva l’undicesimo. Ma anche per la società perché gli allenatori passano e poi ti restano certe spese di bilancio”