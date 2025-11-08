Biasin: "Conte vuole club alla sua altezza, ma il Napoli può dirgli lo stesso sull'Europa!"

Nel corso del podcast di Cronache di spogliatoio è intervenuto il giornalista Fabrizio Biasin: “Se noi parliamo della strategia di Conte è la riprova che funziona. Il suo obiettivo però è anche quello della società? Non sono così convinto. Lui continua a far capire che il Napoli deve essere alla sua altezza, ma in realtà giustamente dall’altra parte ti dicono forse sei tu che devi dimostrarti alla nostra altezza e mettere a regime la macchina non solo in campionato ma pure in Europa.

L'idea che una conferenza pre-Champions venga dedicata al 99% ai fatti di campionato, buttati lì, porta inconsapevolmente anche la squadra a giocare una brutta partita. Lui ragiona sull’unico suo interesse, il campionato, e non è una cosa brutta perché poi lo ottiene quasi sempre. Ma è l’obiettivo anche della società che ha investito tanto per fare un altro salto? Il Napoli ha fatto i quarti poco più di due anni fa. Se vogliamo parlare di campo, invece, Conte chiaramente sta cercando soluzioni diverse se leggiamo che anche Politano non è certo di giocare. Deve ancora chiarire che Napoli vuole. Conte comunque ti chiede il massimo, ti spreme come un limone, diventa difficile seguire il suo metodo".