Condò: "Solo Modric contende a Hojlund il titolo di acquisto dell'anno"

vedi letture

"Solo Modric contente a Hojlund il titolo di acquisto dell'anno". Questo il pensiero espresso da Paolo Condò nel suo editoriale per Il Corriere della Sera: "Ieri a pranzo il Milan era in totale patta col Verona quando un guizzo di Rabiot e Pulisic gli ha regalato il vantaggio a un soffio dall’intervallo, e quando la gara è ripresa pareva che il campo gli si fosse inclinato in discesa: due gol per registrare il risveglio di Nkunku, il resto è stata gestione con sigaretta in bocca e braccio fuori dal finestrino.

Nel pomeriggio Hojlund ci ha messo molto meno, 13 minuti appena, per staccare il Napoli dalla Cremonese, e per quanto la squadra di Nicola non sia di quelle che mollano, non c’è più stato mezzo dubbio su come sarebbe andata a finire. Il Napoli ha riempito la partita di calcio bello ed efficace, con la serenità di chi sa che se riuscirà a far arrivare la palla in area, lì entrerà in azione un realizzatore implacabile: Rasmus Hojlund chiude la sua crescita verticale dicembrina con 5 gol, e a metà stagione c’è il solo Modric — le cui prospettive sono diverse — a contendergli il titolo di acquisto dell’anno".