Il pagellone di Criscitiello: "10 a Conte, prende una squadra morta e vince Scudetto impossibile"

"Voto 10 ad Antonio Conte". Così Michele Criscitiello inizia il suo pagellone di fine anno nel suo editoriale per Sportitalia, dedicando al tecnico del Napoli il voto più alto: "Un maestro. Prende una squadra morta, la rivoluziona e in 9 mesi la riporta sul tetto d’Italia. Solo uno come Antonio Conte riesce in questi miracoli.

Ha vinto uno scudetto quasi impossibile, sta lottando per il secondo tricolore consecutivo e ha riportato Napoli ai vertici con una Supercoppa in bacheca e tanti calciatori big che hanno sposato il progetto Napoli per lui. Ha vissuto momenti difficili ma ne è uscito, come sempre, alla grande. Condottiero dentro e fuori dal campo. Da migliorare prestazioni e risultati in Champions".