Graziani: "Voglio bene a Conte, ma basta dire che il Napoli non è una squadra attrezzata"

Ciccio Graziani, ex calciatore e campione del mondo nel 1982, ha parlato del Napoli e delle dichiarazioni di Conte dopo la vittoria di Cremona ai microfoni de 'La Nuova DS' su Rai 2: "Hojlund è come Lukaku, più gli sei addosso e lo marchi da vicino e più ha la possibilità di muoversi come vuole. Poi lui ha anche la velocità che è devastante.

Se qualcuno pensa che il ritorno di Lukaku sia un problema, bisogna chiamare un medico. Lukaku è un giocatore devastante ed è solo positivo averlo in rosa. Voglio bene a Conte ma basta dire che il Napoli non è una squadra attrezzata, il Napoli è una squadra fortissima".