Alvino sui tempi di Lukaku: "Ecco quanto ci vorrà per rivederlo al top"

vedi letture

Carlo Alvino, ospite negli studi di Ottochannel per la trasmissione ‘Salotto Azzurro’, ha parlato delle condizioni di Romelu Lukaku che non è stato convocato per la trasferta di Cremona, esprimendo grande cautela sulle previsioni di recupero: “Io sarei molto cauto sulle condizioni di Romelu Lukaku. L’infortunio che ha subito è molto delicato, bisogna fare attenzione a non rischiare ricadute.

Non dimentichiamo un altro aspetto fondamentale, Big Rom è un calciatore dalla stazza imponente ed ha bisogno di tempo per ritrovare la condizione ottimale. Credo che servirà almeno un mese per rivederlo pienamente in condizione, quindi anche i discorsi sulla possibile cessione di Lucca vanno un attimo frenati”.