Alvino sui tempi di Lukaku: "Ecco quanto ci vorrà per rivederlo al top"

Alvino sui tempi di Lukaku: "Ecco quanto ci vorrà per rivederlo al top"
Oggi alle 11:20Le Interviste
di Arturo Minervini

Carlo Alvino, ospite negli studi di Ottochannel per la trasmissione ‘Salotto Azzurro’, ha parlato delle condizioni di Romelu Lukaku che non è stato convocato per la trasferta di Cremona, esprimendo grande cautela sulle previsioni di recupero: “Io sarei molto cauto sulle condizioni di Romelu Lukaku. L’infortunio che ha subito è molto delicato, bisogna fare attenzione a non rischiare ricadute.

Non dimentichiamo un altro aspetto fondamentale, Big Rom è un calciatore dalla stazza imponente ed ha bisogno di tempo per ritrovare la condizione ottimale. Credo che servirà almeno un mese per rivederlo pienamente in condizione, quindi anche i discorsi sulla possibile cessione di Lucca vanno un attimo frenati”.

seguici su twitch