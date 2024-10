Biasin e l'iniziativa della birra ai napoletani del Como: "Basta poco per elevare calcio malandato"

Il giornalista di Libero Fabrizio Biasin, all'interno del suo editoriale per Tuttomercatoweb, commenta così l'iniziativa del Como che ha promesso una birra ai napoletani in trasferta per la gara di ritorno.

"Il Como offre da bere ai suoi tifosi quando la squadra vince le partite, regala concerti allo stadio, fa beneficenza senza raccontarlo e, l’altro giorno, ha ascoltato i suoi tifosi (non capita spesso nel nostro calcio): loro, i tifosi, hanno raccontato quanto sia stata gradita l’accoglienza napoletana per Napoli-Como, la società ha replicato con un’iniziativa illuminata (birra gratis per i partenopei in occasione della gara di ritorno). Bravo il Como e i suoi sostenitori, bravi i sostenitori del Napoli, bravi tutti. A dimostrazione che basta veramente poco per elevare il nostro calcio malandato a qualcosa di migliore",