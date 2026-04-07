Biasin fa il nome: "Il Napoli ha un giocatore superiore agli altri e la sua assenza s'è sentita"

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Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, è intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, parlando dell'ultimo weekend di campionato: "Ero spaventato più dall'Inter che dal Napoli, prima di questo weekend. Si è parlato tanto di quello che poteva essere il finale dell'Inter, dopo un mese di cattive prestazioni da parte di giocatori che sembravano un po' arrivati, anche dal punto di vista fisico. La partita di ieri ha dato delle certezze a una squadra che aveva bisogno di un risultato come quello che c'è stato in Inter-Roma.

Il Napoli va tenuto a distanza di sicurezza perché Conte è nel suo brodo, è in quel momento in cui riesce a ottenere tutto dai suoi giocatori. Mancava Hojlund col Milan e un po' si è visto, ma per il resto ha ritrovato le sue certezze. Diventa quasi impossibile far gol al Napoli, non rischia mai. Ha un giocatore in mezzo al campo per me superiore, Anguissa, che quand'è mancato si è sentito tanto. Ma l'Inter è a +7 a sette giornate dalla fine e una rimonta sarebbe clamorosa".