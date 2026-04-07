Pastore: "Al Napoli do un 1-2% per lo Scudetto, se va a -4 domenica mette pressione all'Inter"
Giuseppe Pastore, giornalista di Cronache di Spogliatoio, è intervenuto ai microfoni del noto canale Youtube e si è soffermato sulla lotta-Scudetto
Giuseppe Pastore, giornalista di Cronache di Spogliatoio, è intervenuto ai microfoni del noto canale Youtube e si è soffermato sulla lotta-Scudetto, che dopo i risultati del weekend vede coinvolti soprattutto Inter e Napoli: "Domenica può chiudersi definitivamente il campionato. C'è Parma-Napoli prima e Como-Inter dopo.
Se il Napoli arriva a -4 dall'Inter mette l'ultima pressione all'Inter, che se riesce a ripetersi ipoteca il titolo di campione d'Italia. Un 1-2% al Napoli dobbiamo ancora lasciarlo, anche perché ha cambiato passo negli ultimi cinque turni di campionato, ma è tutto nelle mani dell'Inter".
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