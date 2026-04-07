Battibecco Ordine-Trevisani a Pressing: "Il Napoli gioca, Milan meglio solo del Parma!"

vedi letture

Non si placa il dibattito dopo Napoli-Milan, con lo studio di Pressing acceso da un confronto durissimo tra Ordine, Trevisani e Tacchinardi.

Non si placa il dibattito dopo Napoli-Milan, con lo studio di Pressing acceso da un confronto durissimo tra Franco Ordine, Riccardo Trevisani e Alessio Tacchinardi. Il ko dei rossoneri ha infatti riaperto interrogativi sulla reale forza della squadra di Allegri rispetto agli azzurri. Secondo Ordine "la squadra che non ha ancora ritrovato la sua miglior condizione è il Milan".

Trevisani ha ribaltato il punto di vista, puntando sulle differenze emerse nei cambi: "Il Milan inserisce Leao, Pulisic e Gimenez e la situazione peggiora. Il Napoli invece mette dentro Politano e Alisson Santos e migliora. Non è solo una questione di nomi: è che il Napoli, come già visto in Supercoppa, gioca meglio".

Nel botta e risposta, Ordine ha provocato: "A fine primo tempo davvero pensavate che il Napoli stesse facendo meglio? Solo voi potevate sostenerlo", trovando però la replica netta di Tacchinardi: "È evidente che il Napoli giochi meglio del Milan".