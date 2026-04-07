Capello e Zoff spingono per Conte in Nazionale: "Si è offerto ed è l'uomo giusto!"

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Sono tanti a essersi espressi dopo le parole di Antonio Conte, che ha spiegato di essere cosciente del fatto che la FIGC lo possa valutare come futuro ct della Nazionale e ha aggiunto di sentirsi lusingato da tale ipotesi. Fabio Capello, ex allenatore di Juventus, Real Madrid, Roma, Russia e Inghilterra, ne ha parlato ad Adnkronos: "È una buona candidatura. Non so se sia chiuso il casting, ma Allegri si è tirato fuori, lui si è offerto, Mancini per me è squalificato, l'ho detto e lo ripeto. Per cui mi sembra una buona idea".

Pure Dino Zoff, ex Juventus, ma soprattutto ex portiere dell'Italia ed ex ct della Nazionale, ha approvato Conte: "È un nome importante, sicuramente potrebbe essere l'uomo giusto. Il ct lo ha già fatto e anche bene". De Laurentiis ha già fatto sapere che non lo terrà vincolato al Napoli: un fattore importante che rischia di diventare decisivo qualora le cose si evolvessero in questo senso.