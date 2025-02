Biasin: “Il Napoli è lì, ma siamo condizionati dall’atteggiamento di Conte che fa sempre così…”

Il giornalista di Libero Fabrizio Biasin è intervenuto a Cronache di Spogliatoio per parlare della gara di domani al Maradona: “Nessuno parla di vittoria del Napoli? Siamo condizionati dagli ultimi risultati con tre pareggi ed una sconfitta. Condiziona anche l’ultimo atteggiamento di Antonio Conte, dopo Como, tipico quando le cose vanno un po’ così, come per dire ‘io il mio l’ho fatto, ora voi se state al mio livello…”, questa cosa a Napoli ha portato un po’ di malumore ma non si capisce perché visto che sei a -1.

Uno che non conosce Conte ci rimane male, a Napoli non cambiano idea perché lui lì ha portati lì, ma Conte lo fa sempre se lo conosciamo, e questo non significa che la sua squadra non renderà. Ma non c’è un declino, il Napoli è lì. E poi si dimentica che il calendario poi sarà dalla parte del Napoli. In settimana ho sentito “perché non ha preso Diao?” beh perché non l’avrebbe fatto giocare”.