Biasin: "Inter disastrosa! Ha annullato ogni possibilità di dar fastidio al Napoli"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Fabrizio Biasin, giornalista Libero: "Ieri l’Inter è stata disastrosa, altro che pazza. Ha annullato ogni possibilità di dar fastidio al Napoli per la corsa scudetto. Skriniar? Ha giocato ogni partita fino all’ultimo ad altissimo livello, ieri ha fatto due cavolate una dietro l’altra. Bellanova non è presentabile ad un certo livello, Lukaku non è in condizione, ha mezz’ora nelle gambe per essere ottimisti.