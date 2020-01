Biasin: "L'Inter ha sfruttato i tre gentili omaggi del Napoli..."

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, ha commentato proprio la vittoria dell'Inter contro il Napoli di Gattuso, attraverso il suo consueto editoriale per Tuttomercatoweb: "Infine l'Inter e la magia firmata Conte. A Napoli i nerazzurri hanno sfruttato tre gentili omaggi dei padroni di casa che, sì, sono regali, ma il dato di fatto è che bisogna saperli scartare: Lautaro e Lukaku sanno come si fa. Al resto ci ha pensato la difesa, in particolare il solito De Vrij e con lui Bastoni".