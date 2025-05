Biasin punge Conte: “Non c’è posto migliore di Napoli, ma lui fa così: va dove ricostruire”

Nel corso della trasmissione 'Pressing' su Mediaset, il giornalista di Libero Fabrizio Biasin ha parlato del futuro di Antonio Conte: "In questo momento non c’è un posto migliore di Napoli per allenare o comunque ce ne sono pochi di migliori. Conte vuole la Juventus, per lui è la società migliore, lo sappiamo, ma è anche un suo modo di fare: arriva in una piazza che ha avuto problemi per sistemarli. Lui vorrebbe partire in pole? La sua storia recente dice che va dove c’è da ricostruire, per accelerare il processo”.

