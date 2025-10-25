Biazzo: "Conte da 8: non si riparte così facilmente dopo aver preso 6 gol"

Il giornalista Salvatore Biazzo, intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso de La Partita dei Campioni, ha commentato la prestazione del Napoli contro l'Inter: "A Conte do 8, non si riparte così facilmente dopo 6 gol. Ha cambiato tatticamente e gli è riuscito tutto. Il Napoli mi é piaciuto molto, sopratutto dopo la prima fase un po difficile poi è uscito con grande convinzione”.