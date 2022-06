Biazzo: “Il Napoli è un’impresa familiare, ma non puoi monetizzare i sogni dei tifosi”

"Una società che negli ultimi anni dà 34mln al CdA e poi vuole diminuire il monte ingaggi, mi sembra un po’ una contraddizione".

TuttoNapoli.net

Salvatore Biazzo, voce storica della Rai, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Sirigu al Napoli per far crescere Meret? Sono d'accordo, si punta su Meret, che è molto bravo e giovane, con l’esperienza di Sirigu alle spalle per fargli togliere alcuni difetti, come ad esempio il gioco con i piedi.

Politano? Spalletti è un po’ come Donnarumma, non ammette dialoghi, quando un giocatore gli si mette un po’ di traverso lo mette nel mirino. Questo difetto è anche uno dei motivi per il quale il Napoli non ha vinto il campionato quest’anno.

Mertens? Quando si tocca uno come Dries, che è un po’ il simbolo della squadra, allora tutti i calciatori non si sentono intoccabili e potrebbero essere trattati alla stessa maniera. Quindi se hanno un’offerta migliore pensano di andare via.

Rapporto ADL-tifosi? Una società che negli ultimi anni dà 34mln al CdA e poi vuole diminuire il monte ingaggi, mi sembra un po’ una contraddizione. E’ vero che il Napoli è un’impresa familiare, ma non puoi nemmeno monetizzare i sogni dei tifosi. Se è così devi dire ai tuoi clienti: ‘Io offro questo, a te conviene?”.