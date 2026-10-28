Sosa: “Grande risultato, ma Napoli non mi convince del tutto. Con quel 1T con altri rivali…”

Roberto Pampa Sosa a Tele A analizza il 4-1 del Napoli a Monza: dubbi sulla prestazione e critiche a Rafa Marin.

Il Napoli conquista una vittoria per 4-1 sul campo del Monza, ma la prestazione degli azzurri non convince del tutto Roberto “Pampa” Sosa. L'ex attaccante partenopeo, intervenuto ai microfoni di Tele A, ha espresso alcune perplessità sul rendimento della squadra di Massimiliano Allegri, nonostante il successo ottenuto in trasferta. Secondo Sosa, il Napoli avrebbe potuto esprimere un calcio migliore, soprattutto nella prima frazione, evitando anche alcune situazioni di pericolo in fase difensiva. “Grande risultato, ma sulla prestazione non sono ancora convinto. Il Napoli può fare meglio del primo tempo che si è visto, il gol del Monza si evita stando meno lì perché altri avversari con più qualità ti possono fare più gol”.

Sosa su Rafa Marin: “Il gol alza il suo voto, ma stavolta non mi è piaciuto”

Nel corso della sua analisi, Pampa Sosa si è soffermato anche sulla prova di Rafa Marin, protagonista di una rete che ha contribuito al successo degli azzurri. L'ex centravanti ha però sottolineato come il gol non sia sufficiente a cancellare le difficoltà mostrate dal difensore durante la partita. “Marin col gol alza il suo voto ma non mi è piaciuto molto stavolta. Tutto sommato non mi ha convinto nonostante il 4-1”. Un giudizio che evidenzia come, al di là del risultato positivo, Sosa ritenga ancora necessario un miglioramento della squadra sul piano del gioco e della solidità difensiva.