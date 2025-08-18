Bierhoff avvisa: "Scudetto aperto, oltre Napoli e Inter ci sono altre 4 squadre"
L'ex attaccante Oliver Bierhoff, intervistato dal quotidiano La Stampa, ha parlato dei temi più attuali del calcio italiano. Queste le sue dichiarazioni dalla Nazionale italiana fino alla corsa scudetto: "Sono contento per Gattuso, ha fatto tanta strada e se l’è guadagnata. Gattuso darà sicuramente tanta grinta alla Nazionale. Farò il tifo, insieme a tutto il mondo del calcio, per rivedere l’Italia ai Mondiali".
Una battuta sulla griglia del prossimo campionato di Serie A: "Lo vedo aperto con Napoli, Inter, Milan, Juventus e le due squadre romane. Il Milan, in quanto tale, deve aspirare almeno a tornare in Champions. E spero anche che la mia Udinese possa lottare per un posto in Europa".
Sul suo ex compagno e amico Paolo Maldini, il tedesco ha aggiunto: "Ogni tanto parlo con Paolo, ovunque servirebbero persone come lui. Gli ho pure consigliato di fare il dirigente in Nazionale, come è capitato a me. Ma lavorare nelle federazioni non è semplice. Maldini ha detto che gli piacerebbe, ma vuole lavorare solo dove può avere un peso decisionale e lasciare un’impronta".
