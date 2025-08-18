Bierhoff avvisa: "Scudetto aperto, oltre Napoli e Inter ci sono altre 4 squadre"

vedi letture

L'ex attaccante Oliver Bierhoff, intervistato dal quotidiano La Stampa, ha parlato dei temi più attuali del calcio italiano. Queste le sue dichiarazioni dalla Nazionale italiana fino alla corsa scudetto: "Sono contento per Gattuso, ha fatto tanta strada e se l’è guadagnata. Gattuso darà sicuramente tanta grinta alla Nazionale. Farò il tifo, insieme a tutto il mondo del calcio, per rivedere l’Italia ai Mondiali".

Una battuta sulla griglia del prossimo campionato di Serie A: "Lo vedo aperto con Napoli, Inter, Milan, Juventus e le due squadre romane. Il Milan, in quanto tale, deve aspirare almeno a tornare in Champions. E spero anche che la mia Udinese possa lottare per un posto in Europa".

Sul suo ex compagno e amico Paolo Maldini, il tedesco ha aggiunto: "Ogni tanto parlo con Paolo, ovunque servirebbero persone come lui. Gli ho pure consigliato di fare il dirigente in Nazionale, come è capitato a me. Ma lavorare nelle federazioni non è semplice. Maldini ha detto che gli piacerebbe, ma vuole lavorare solo dove può avere un peso decisionale e lasciare un’impronta".