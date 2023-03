BoboTv, Adani da brividi dopo il 3-0 all'Eintracht: “Grazie Napoli, sei motivo di vanto!”

Nel corso della Bobo Tv è intervenuto l'ex difensore Daniele Adani, ha speso parole d’elogio per il Napoli

Nel corso della Bobo Tv è intervenuto l'ex difensore Daniele Adani, ha speso parole d’elogio per il Napoli dopo il traguardo storico dei quarti di finale di Champions League: “Personalmente mi vanto del Napoli, lo ringrazio. Se uno vuole sperare di trovare nel calcio ciò che ha sempre sognato, deve guardare il Napoli perché me lo sta dando e per questo devo ringraziarlo, per me è motivo di vanto!”.