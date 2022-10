Bologna, il patron Saputo suona la carica: "All'orizzonte vedo l'Europa"

"Per il Bologna sogno di fare un percorso come quello dell’Atalanta, infatti da loro ho preso Sartori".

Joey Saputo, presidente del Bologna, ha rilasciato dichiarazioni al Corriere della Sera, affrontando diversi temi. Dall'esonero di Mihajlovic agli obiettivi futuri del Bologna. Ecco una parte delle sue dichiarazioni: “Posso dormire tranquillo la sera. Io e la società abbiamo fatto di tutto per aiutare l’uomo e l’allenatore. Gli abbiamo dato fiducia e lui aveva la squadra in mano. Stava meglio, pensavamo che la situazione sarebbe migliorata per lui, per noi prima di tutto c’era il suo benessere. Poi abbiamo iniziato male la stagione, i risultati non venivano e il bene del Bologna viene prima del resto.

Per il Bologna sogno di fare un percorso come quello dell’Atalanta, infatti da loro ho preso Sartori. All'orizzonte vedo l’Europa, ma ci vuole tempo. Ci arriveremo”.