Bologna, Italiano a Dazn: "L'approccio è molto importante, affrontiamo un Napoli incattivito"

vedi letture

Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato a DAZN prima della sfida col Napoli: "L'approccio è molto importante, affrontiamo un Napoli incattivito e arrabbiato per un inizio negativo. E' la prima partita in casa per loro e sarà un aspetto a cui prestare grande attenzione. Nella gara precedente ho visto lo spirito giusto. Siamo appena alla seconda giornata e dobbiamo proseguire il nostro percorso di crescita. Al di là del risultato, mi aspetto un atteggiamento positivo e propositivo.

Le mie emozioni? Sono contento di essere stato scelto da una società che disputerà le coppe europee e che, negli ultimi anni, ha ottenuto risultati straordinari. Una bella responsabilità".