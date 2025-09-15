Podcast Bonanni: "Mi aspettavo una vittoria, ma non così! Anti-Napoli? Non cambio idea"

L'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio

Quanto pesa la sconfitta contro la Juventus per l'Inter?

"Con la Juventus l'Inter non meritava minimamente di perdere. I bianconeri hanno vinto la partita con gli episodi, come spesso capita nel calcio moderno. L'Inter ha avuto in mano il pallino del gioco e ha fatto la partita nella metà campo avversaria. Non vedo un'Inter in crisi e non vedo una squadra che non segue l'allenatore. Sicuramente prendere così tanti gol è un problema e sei punti di distacco dalla vetta impongono di non poter perdere più. Il Napoli è superiore, ma comunque li metto subito dietro".

Tra Juventus e Milan chi ti ha dato più l'impressione di potersi candidare ad anti-Napoli?

"Personalmente la Juventus contro l'Inter non mi è piaciuta e ad oggi non la vedo come competitor, anche se con i risultati sta dimostrando qualcosa. Il Milan anche non mi ha entusiasmato; ha battuto un buon Bologna ma rimane un interrogativo. Dietro al Napoli come ho detto vedo ancora l'Inter".

Pioli può rischiare l'esonero a Firenze?

"Pioli ha tre anni di contratto e quindi la Fiorentina ci penserà dieci volte prima di mandarlo via. Prima di metterlo in discussione bisognerà attendere più tempo. Detto ciò mi aspettavo che il Napoli potesse vincere, anche se non in questa misura. Più che altro però mi hanno meravigliato i due risultati precedenti. Ora contro il Como bisogna assolutamente fare risultato perché poi le cose potrebbero complicarsi".

Che valutazione fai della sconfitta della Roma contro il Torino?

"Non se lo aspettava nessuno visto ciò che aveva fatto la squadra nelle due partite precedenti. Quella di non mettere i centravanti è stata una mossa di Gasperini che non ho capito. Io credo che debba essere contento del mercato che è stato fatto perché la Roma è una squadra competitiva. Ripartire con un'altra vittoria sarebbe stata una scintilla, mentre ora si prospetta una settimana di passione prima del derby. Credo però che non sia giusto dire che quando la Roma vince è per merito di Gasperini ,mentre quando perde è perché non è soddisfatto del mercato".

Sulla deludente Lazio vista contro il Sassuolo invece?

"La Lazio ha fatto molto male. Si pensava che dopo un 4-0 al Verona si potesse vedere qualcosa, mentre contro il Sassuolo è stata una partita brutta. È inutile anche in questo caso che Sarri si lamenti, perché questa squadra può battere il Sassuolo. A volte invece di cercare alibi bisognerebbe fare un mea culpa".