Podcast Bonanni pessimista: "Napoli-Atalanta me la aspetto bruttissima. Uno 0-0 o poco più"

L'ex calciatore Massimo Bonanni è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà.

Cosa ti aspetti da Fiorentina-Juventus?

"Innanzitutto Fiorentina-Juventus non è mai una partita qualunque. I viola provengono da una situazione molto complicata e mi aspetto una battaglia. Poi è chiaro che anche la Juventus non debba perdere, quindi è una partita molto delicata".

Quanto potrà pesare il derby di Milano per Inter e Milan?

"Ancora mancano sei mesi alla fine del campionato, quindi è un po' presto per parlare di prova scudetto. Può essere un test per capire a che livello si è, soprattutto per il Milan. L'inter parte favorita e rimane più forte dei rossoneri nonostante il peso della partita".

Da quale partita ti aspetti una sorpresa in questo turno di campionato?

"Mi aspetto una bruttissima Napoli-Atalanta. Uno 0-0 o poco di più".