Podcast De Paola: "Sto con Conte, se per lui è giusto un certo lavoro la squadra non può ribellarsi"

vedi letture

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto il direttore Paolo De Paola.

Napoli, Conte se non ottiene subito una risposta sul campo potrebbe lasciare subito?

"E' una situazione esplosiva. Sono curioso, vediamo come andrà. E' un piccolo esperimento del calcio italiano. Si sta arrivando a un punto di rottura tra allenatori e calciatori e tra calciatori e presidente. lo sto tutta la vita con Conte. E' doveroso fare un certo tipo di lavoro e se si perde su questo campo è finita. Si creerebbe un precedente pericoloso. Non ho un retropensiero su Conte, non credo faccia tutta questa manfrina per andare via. Credo abbia sentito delle cose che lo abbiano portato a certi comportamenti. Da quello che so, si sono incrinati dei rapporti e vanno ricomposti subito. La prossima sfida di campionato sarà decisiva. Se non è stato uno che ha parlato per tutti, è stato un gruppetto che ha parlato in nome della squadra. Il riferimento agli allenamenti che si fanno, è questo che ha fatto saltare tutto. Lui impazzisce quando sente i giocatori che dicono che non si può pretendere troppo nel carico di lavoro tra le varie partite. Ma se Conte ritiene che debba essere svolto un certo tipo di lavoro, lo devono fare e non ribellarsi".

Juve, si aspetta Vlahovic dal 1' contro la Fiorentina?

"Alla Fiorentina è successo quello che sta succedendo al Napoli. Una incomprensione totale tra allenatore e giocatori, qui però Pioli ha coperto i giocatori, e non capisco perché non lo abbia detto. Ci sarà una reazione con Vanoli, dall'altra parte vediamo. Vlahovic potrebbe darci delle sorprese positive. Su Yildiz dico che sono meravigliose le parole di Spalletti. Sono cose che si studia".

Inter-Milan, prova Scudetto?

"Il trappolone potrebbe essere per Allegri, non il contrario. Perché i riflettori sono sui due allenatori come non mai. Chivu sta crescendo e una battuta di arresto segnerebbe il passo. Allegri è cresciuto, poi c'è stato il passo falso di Parma e deve scacciare certi fantasmi. E guai se si inceppa proprio nel derby. Potrebbe definire questa sfida il cammino futuro dei tecnici, un colpo all'autostima".