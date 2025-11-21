Podcast Braglia: "Ci vuole rispetto dei ruoli: ADL stia con Conte, non coi giocatori"

L'ex calciatore Simone Braglia è stato ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

A chi vuole mandare un messaggio ora?

"A De Laurentiis. Se è vero quello che è venuto fuori sui giornali, che i giocatori si sono lamentati, il presidente non deve licenziare Conte, anche se lui vuole dare le dimissioni. Gliela darebbe vinta ai giocatori. Faccia vedere quel video di Mihajlovic, quando disse a suo tempo che la fatica è di quelli che vanno in miniera o degli operai che si svegliano presto e fanno fatica ad arrivare alla fine del mese".

Napoli, Conte se non ottiene subito una risposta sul campo potrebbe lasciare subito?

"Ci deve essere sempre il rispetto dei ruoli, che in questo caso non c'è. Qui il problema è che non ci sono più le proprietà, non c'è più il senso di dovere dei calciatori. Si è perso il valore del dovere, perché si è un dipendente alla fine, anche se privilegiato. Ci vuole una prova di forza delle proprietà che fanno valere certi principi. L'unico modo è che la società si metta chiaramente dalla parte di Conte, o la darebbe vinta ai calciatori".