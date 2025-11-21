Podcast Orlando a sorpresa: "Conte potrebbe già lasciare in caso di risultato negativo"

L'ex calciatore Massimo Orlando è stato ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

A chi vuole mandare un messaggio ora?

"Al Napoli. Perché è da vedere se Conte è tornato con quella grinta che gli riconosciamo. Se sabato non arriverà un risultato positivo, sono convinto che potrebbe già lasciare. Se non ha un gruppo che lo segue, Conte non ha problemi a dire che lascia".

E cosa aggiunge?

"Se si dimette è perché non crede più di lavorare come vuole lui. Che i giocatori si lamentano è un'assurdità. Cosa chiederà in allenamento di così strano? Più attenzione, ma ti ha portato a vincere il campionato con questi metodi. Credo che sia più un gruppetto e non tutto il gruppo ad aver avanzato certe richieste".

Juve, si aspetta Vlahovic dal 1' contro la Fiorentina?

"Condivido le parole di Spalletti su Yildiz, lo ha messo giustamente al centro del progetto. E' una partita delicata, per quello che so Vlahovic non dovrebbe giocare, è da preservare per la Champions. Partita veramente dura, soprattutto per la Fiorentina. Ho capito che Spalletti non può passare alla difesa a 4 e quindi rivedremo Koopmeiners li dietro. Ma appena riavrà tutti ha detto che cambierà. Sarà dura, perchè Vanoli sta cercando di cambiare la mentalità della squadra. Sarà una partita durissima, anche se la Juve ha le individualità che possono fare la differenza".

Inter-Milan, prova Scudetto?

"Bellissima partita. Il Milan contro le big ha sempre dimostrato di essere in grande condizione, le sa affrontare con la testa giusta. A Parma mi ha fatto paura invece, ma credo che Allegri abbia avuto il tempo di lavorare. Credo giochi Bartesaghi, se rientra Rabiot sarà più equilibrata. Il Milan non può permettersi di perdere, la botta sarebbe troppo forte, al di là della distanza in classifica".