Del Genio: "Applaudirò Conte per dieci minuti quando farà questa cosa..."

Il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto a Canale 8 nel corso di Linea Calcio, ha parlato di Napoli-Atalanta e non solo: "Il baricentro lo alzi per volontà tua ma anche perché gli avversari ti consentono di alzarlo, e gli avversari possono avere la stessa idea. Nelle prossime partite c’è l’Atalanta che storicamente è una squadra che ha sempre avuto controllo del match, con Gasperini, ora vediamo con Palladino; la Roma sta ora con Gasperini funzionando bene in questo senso; la Juventus ha Spalletti e lo conosciamo bene.

Quindi le volontà del piano gara di Conte si devono realizzare non schioccando le dita, ma se l’avversario ce lo permette. Sfogo Conte? Non è che a Napoli siamo tutti scemi che non capiamo, è che erano poco limpide le sue parole e alcuni passaggi proprio oscuri. Quando dice che deve parlare con la società, ok ma di cosa? Puoi parlare anche del meteo. Io per coerenza sarò il primo ad alzarmi e ad applaudire per dieci minuti se Conte farà un pizzico di autocritica, solo sulla sua conferenza di Bologna, se prima o poi dirà: ‘Io quel giorno ho esagerato’… Perché così si fa, tutti possiamo sbagliare”.