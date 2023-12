Boninsegna: "L'Inter non è favorita, il Napoli ha tutto per rimontare verso lo Scudetto"

Roberto Boninsegna intervistato dall'edizione odierna de La Repubblica ha parlato del match che si giocherà questa sera al "Maradona"

Roberto Boninsegna intervistato dall'edizione odierna de La Repubblica ha parlato del match che si giocherà questa sera al "Maradona" fra il Napoli di Walter Mazzarri e l'Inter di Simone Inzaghi: "Si confrontano due squadre forti: una con lo scudetto in petto e l’altra candidata a cucirselo sulla maglia la prossima stagione.

Inter favorita? Per niente! Match apertissimo. Da tripla, si diceva una volta. Il Napoli ha tutto per rimontare e tornare in gioco per lo scudetto, ha una formazione di primissimo piano e dalle altissime qualità. Mazzarri è un ottima scelta. È bravo e gira e rigira poi, fortunatamente, si torna sempre ai tecnici italiani che sono i migliori al mondo. Vedrete, saprà dare quel che sinora è mancato".