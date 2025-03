Bonny, l'ex agente: "E' fortissimo, potenzialmente può arrivare al livello di Thuram"

Yvan Le Mee, ex procuratore di Bonny, attaccante del Parma accostato da un po' di tempo al Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli: “Da ex procuratore di Bonny, non mi va tanto di parlare dell’attaccante del Parma e preferirei più concentrarmi sui miei assistiti.

Posso solo dire che a livello tecnico è un giocatore fortissimo, può essere al livello di Marcus Thuram, può diventare protagonista del calcio italiano, tra qualche anno e con molta applicazione. Come caratteristiche tecniche è più bomber dell’attaccante dell’Inter”.