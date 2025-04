Bordin: "Infortuni? Spesso dipendono anche dal fattore stress"

L'ex azzurro Roberto Bordin ha commentato a Radio Marte in Marte Sport Live le parole rilasciate ieri in conferenza da Conte prima di Monza-Napoli: "

"La questione infortuni non è così grave: il Napoli ha avuto molti meno infortuni rispetto a tante altre squadre. Ci sono fior di professionisti che seguono i calciatori, il mister non forza mai il rientro dei propri giocatori ma si basa sempre sui feedback dello staff medico. Ora c'è da capire la natura dell'infortunio occorso a Neres, se si tratti di una recidiva o di un nuovo gruppo muscolare interessato. Escludo qualsivoglia errore nella preparazione, piuttosto sottolineo l'importanza del fattore stress nell'incidenza degli infortuni.

Marin è l'unico che può giocare, dati gli infortuni di Buongiorno e Juan Jesus? In primis vorrei ribadire che le parole di Conte non saranno suonate nuove ai giocatori: ogni calciatore sa il pensiero del proprio allenatore, non ci sono sorprese. Io credo abbia voluto tenere alta la tensione della squadra in vista del Monza, tutti sulla corda, con un Napoli sulla carta avvantaggiato rispetto all'Inter per un calendario più leggero. Con l'infortunio di Neres, non credo Conte cambierà modulo: credo confermerà il 4-3-3, ben sapendo che il Napoli potrà cambiare anche a partita in corso”.