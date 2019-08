Borghi avvisa: "Genk e Salisburgo vanno conosciute bene! Vi parlo di tre stelline degli austriaci..."

Attraverso il suo canale youtube, il telecronista e giornalista DAZN Stefano Borghi ha parlato del girone del Napoli: "Il Napoli ritrova il Liverpool, la squadra che poteva eliminare nella scorsa stagione. I reds hanno aumentato la loro forza e convinzione, pur non facendo mercato, ma forse tra le big ritrovare il Liverpool può andare anche bene. Così come va bene prendere il Salisburgo ed il Genk, due formazioni però da conoscere bene. Il Salisburgo ha un modo innovativo ed avveniristico di fare calcio con l'azienda che ha vari club e satelliti, domina in Austria, è abituata all'Europa ed ha tantissimi giovani. Ha un tecnico statunitense, viene dalla squadra controllata dalla stessa azienda, ha ceduto tanti giovani di valore e ne ha presi tanti. Vi parlo di un '99, Sekou Koita calciatore maliano che mi ha impressionato al mondiale under 20, un mancino incendiario che parte da destra ed ha soluzioni elettriche, poi il 2000 Haland, un gigante norvegese che al mondiale under 20 ha fatto 9 gol in una gara, un record nella competizione ed in campionato ha già segnato 10 gol in 5 gare di campionato e una di coppa nazionale. Sono curioso di vederlo in Champions, così come un altro 2000, Szoboszlai, vicino alla Lazio in passato, che può diventare davvero un top. Sarà interessante guardare il Salisburgo. Poi c'è il Genk, Koulibaly viene da lì, sfornano tanti talenti che diventano famosi ed infatti hanno perso Trossard e Malinovskyi finito all'Atalanta, ma anche preso talenti come Hagi jr e vi segnalo anche Samatta, tipica punta africana, un felino, usa bene entrambi i piedi. Entrambe hanno possibilità inferiori, ma inciampare è positivo perché giocano bene al calcio".