Podcast Braglia: "Buongiorno perdita importante, difficile trovare uno di questo spessore"

L'ex portiere Simone Braglia è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, durante 'Maracanà'.

Buongiorno è una perdita che può condizionare il Napoli?

"E' una perdita importante, aveva trovato un suo assetto difensivo il Napoli. Uno di questo spessore ritrovarlo non è semplice. Quando mancano giocatori cardine come lui o Bremer per la Juventus, si sente l'assenza".

Inter straripante contro la Lazio:

"Credo che anche la forza dell'Atalanta e del Napoli ci siano, queste e l'Inter lotteranno fino alla fine, almeno fino a marzo-aprile. Non credo ci sarà un allungo dell'Inter. Calendario ora semplice per l'Inter? Ormai abbiamo capito che di semplice non c'è nulla, qualcosa per strada rischi sempre di perdere".

Lazio deludente? Un ko che può avere ripercussioni?

"La Lazio ha giocatori che come esperienza ne hanno meno rispetto a quelli dell'Inter. Nella gestione della partita ha delle mancanze. Le rose che hanno giocatori che sanno lottare per certi obiettivi, quando arrivano a prendersi le responsabilità per ottenere certi obiettivi non si nascondono. Per me può essere un ko che può avere delle ripercussioni, nel breve periodo. Affrontare un 6-0 nella partita seguente non è semplice".