Podcast Braglia: "Inter la migliore, ma aspetto come si comporterà nel rush finale col Napoli"

L'ex portiere Simone Braglia è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Che ne pensa del caso Svilar in Atalanta-Roma?

"E' un errore di Svilar, non c'entra nulla Scalvini sul contatto. Svilar è stato ostacolato dal suo difensore, per me il rigore è regolare. Per me poi non è mano di Scalvini. Oggi il portiere ha meno tutele rispetto a una volta. Ai miei tempi sarebbe stato fallo, oggi con il VAR è più opinabile questo, perchè si notano di più gli errori dei portieri".

Juve, Roma e Como: chi sta meglio nella corsa Champions?

"Se va avanti così, può rientrare anche il Como ormai. Gli spazi di miglioramento poi sono enormi. Napoli e Inter lo dico da tempo, giocano ogni tre giorni e voglio vederle nel rush finale come si comporteranno. Per me li sarà come lo scorso anno. Per me il Como ci può stare tra le prime quattro. E se prendono anche altri giocatori ora, può ambire a quella posizione".

Avrebbe dato il pallone a David per il rigore?

"E' il segno che la Juve non arriva nei primi quattro, manca leadership per sentire i momenti delle partite e del campionato. Queste sono partite che devi vincere".

L'Inter di Chivu al top: può andare in fuga?

"L'Inter è la migliore del campionato, calcolando i singoli. Avevo dei dubbi, l'Inter non può star dentro tutte le competizioni e non puoi vincerle. L'inter di adesso è finalmente di Chivu, ma questo per me è un rush per la Champions, perché per me il traguardo è vincere la Champions e non il campionato".