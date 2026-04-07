Braglia: "Napoli e Como le squadre più in forma. Su Conte in Nazionale..."

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L'ex portiere a TMW Radio: "Mi aspettavo di più dal Milan. Italia? Preferisco Conte ad Allegri come commissario tecnico"

L'ex portiere ed oggi opinionista Simone Braglia, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà, ha commentato i temi principali della Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

Qualcuno può avere rimpianti fino ad oggi?

"lo mi aspettavo di più dal Milan, non aveva l'impegno delle coppe. Anche in Coppa Italia si è fatto eliminare troppo presto. C'è stata un'involuzione come qualità della rosa. Doveva essere più vicino all'inter. Con un solo impegno la rosa ha ottenuto poco, perché comunque è di ottimo livello".

Quarto posto, chi vede meglio ora?

'L'Atalanta sta meglio di tutti insieme a Napoli e Como ma ha perso troppi punti prima. Ha troppi scontri diretti ora, e a 7 partite dalla fine quei punti di svantaggio sono troppi. Lo ripeto, temo per il calendario del Milan. Quelle dietro corrono di più e potrebbe succedere anche che con un ulteriore stop... ll Milan non è migliorato nei suoi elementi, se non in alcuni top. Non puoi sperare sempre che Maignan, Rabiot o Modric ti risolvano la partita. È involuta nell'identità".

Italia, chi preferisce tra Conte e Allegri?

"Conte, perché comunque è più leader, più carismatico rispetto ad Allegri. Però mi stuzzicherebbe anche a me una persona diversa dal solito giro che c'è. Ci vuole un cambio radicale, se andasse via dal Brasile vedrei bene Ancelotti".

Roma, si è discusso tanto sul gol preso da Svilar sul tiro di Calhanoglu:

"Responsabilità del portiere? Qualcosa sì, ma ha cambiato traiettoria in volo il pallone, e a volte ne fanno di questi scherzi i palloni. Probabilmente una delle cause per cui è stato sorpreso è il fatto che tirasse da quella distanza. Non siamo più abituati a vedere tiri da così lontano".

Roma in difficoltà evidente, tanti i gol presi ultimamente. A cosa è dovuto questo momento?

"Ha ragione Gasperini, non ci si può dimenticare del 2025 della Roma, era stata la squadra che aveva fatto più punti delle altre, va completata la rosa. I malumori di Gasperini sono dettati dal fatto che d'è una squadra ancora incompleta. Secondo me è un gruppo valido, va completato secondo i dettami tecnici di Gasperini".