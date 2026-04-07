Malfitano: "Scudetto? L'Inter mi ha impressionato, il Napoli ha il 20% di possibilità"

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Il giornalista applaude Conte: "Gli vanno fatte centinaia di complimenti perché oggi, nonostante gli infortuni, è al secondo posto"

Il giornalista Mimmo Malfitano, intervenuto sulle frequenze di Radio Marte, ha commentato i temi principali in casa Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "Napoli-Milan è stata la vittoria di Conte: sul piano del gioco, entrambe le squadre non hanno per niente entusiasmato. Nell’insieme, si tratta di due squadre non belle da vedere. E, quando hai difficoltà nel creare qualcosa come in questi casi, Conte ha fatto la differenza inserendo Alisson e Politano e mettendo McTominay falso nove. A Conte vanno fatte centinaia di complimenti perché oggi, nonostante gli infortuni, è al secondo posto. Se si arriva secondi, si è fatto bene dal momento che ad inizio campionato l’avevamo detto, che l’unica antagonista del Napoli poteva essere solo l’Inter. Arrivando i nerazzurri primi e gli azzurri secondi, si è ottenuto quanto si doveva, e cioè lottare fino all’ultimo con l’unica antagonista possibile. Ieri Conte ha utilizzato bene tutti gli elementi a disposizione: questo dovrebbe essere fatto sempre, anche quando sono disponibili tutti i giocatori della rosa“.

Quante possibilità di vincere il campionato ha il Napoli?

"Massimo 20%, confermo la percentuale sperando sia anche benaugurante. L’Inter che ho visto domenica mi ha sinceramente impressionato: avete visto che differenza che fa Lautaro? Il gol di Calhanoglu era prevedibile: li fa sempre così. Errore della Roma in questo caso".

Sul futuro CT della Nazionale italiana:

“I nomi caldi erano Conte ed Allegri, guardate che differenza: Allegri ha tolto subito da mezzo qualsiasi dubbio sul suo futuro, Conte no. L’allenatore rossonero ha chiuso alla Nazionale dicendo che ha un contratto col Milan e c’è un progetto che intende perseguire. Conte non l’ha detto in questi termini. Detto questo, sono convinto che Conte al 70% resterà al Napoli: l’unica ipotesi che potrebbe tentarlo è proprio la Nazionale, altre squadre di club che potrebbero sostenere i suoi emolumenti non c’è al momento. E’ chiaro che Conte abbia mostrato soddisfazione nell’essere inserito nel novero dei nomi dei potenziali ct dell’Italia, ma non si è assolutamente proposto lui. Ha risposto ad una precisa domanda su queste voci che lo danno in pole per la panchina della Nazionale ed ha detto che, se fosse Presidente della FIGC, anche lui si terrebbe in considerazione. Tutto qui”.

De Bruyne e McTominay non sembrano al top della forma:

“Col Milan non mi hanno convinto pienamente: a centrocampo però il Milan è fortissimo e i due reparti di mezzo si sono un po’ annullati”.