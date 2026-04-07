Del Genio: "Ci hanno fatto due maroni per lo Scudetto senza coppe. E allora il Milan?"

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"Il Milan ha tutti questi punti perché ha giocatori forti e anche perché non ha avuto le coppe, non ci dimentichiamo..."

Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Canale 8 nel corso di Linea Calcio, ha parlato del futuro di Antonio Conte diviso tra Nazionale italiana e Napoli: "In questo momento la certezza assoluta su quale sarà la sua decisione non cel'ha nemmeno Conte stesso. Lo scenario ci deve far dire che siamo possibilisti sull'opzione che vada in Nazionale, ma è possibile pure che resti al Napoli: quindi dobbiamo aspettare gli eventi. Su questo la grande novità ieri non c'è: Conte ha ripetuto che ci sarà l'incontro con De Laurentiis e la parola chiave è sintonia. Non siamo in grado di tradurre questa parola: cosa vuol dire sintonia? Quanto deve investire, quali giocatori deve prendere... più o meno sarà questo, ma vallo a tradurre con i nomi esatti. La sintonia totale per me è un'utopia, è impossibile che siano d'accordo su tutto: però se sono parecchi i punti di contatto è possibile che rimanga al Napoli".

Brutto Milan, però ha tanti punti in più dell'anno scorso:

"Perché è una buona squadra perché ha tanti giocatori forti, per questo ha tutti questi punti. Ha tanti giocatori forti e non ha avuto le coppe, non ci dimentichiamo. Ci hanno fatto due maroni così loro e il fatto che l'anno scorso abbiamo vinto lo scudetto perché non avevamo le coppe...beh, allora perché quest'anno il Milan non l'ha vinto senza le coppe?".