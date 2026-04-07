Milan, De Winter: "Partita molto chiusa, noi meno fortunati del Napoli"

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Il difensore del Milan analizza il ko del Maradona: "Ci sono state poche occasioni, loro con quelle avute hanno fatto gol"

Koni De Winter, difensore del Milan, è intervenuto ai microfoni SportMediaset dopo la sconfitta per 1-0 contro il Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "La partita è stata molto chiusa, da parte di tutte e due le squadre. Ci sono state poche occasioni, loro con quelle avute hanno fatto gol: la partita è stata questa".

Forse vi siete 'svegliati' un po' troppo tardi?

"Loro si sono difesi bene. Sugli episodi siamo stati meno fortunati, merito a loro comunque".

Rimane il focus di fatto solo sulla Champions League.

"Come facciamo da tutto l'anno, affrontiamo una partita dopo l'altra. Il campionato non finisce oggi, vedremo poi dove saremo arrivati".

Vedi la flessione di risultati da parte del Milan?

"Bisogna dare equilibrio, andando avanti come abbiamo fatto per essere a questo punto della classifica adesso".

Sei punti sul quinto posto sono un margine sufficiente?

"È un vantaggio, ma il metodo con cui affrontiamo questo campionato è guardando a noi stessi".