Braglia non ha dubbi: “Atalanta candidata al titolo più di Napoli e Inter”

L'ex portiere Simone Braglia è intervenuto a TMW Radio nel corso della trasmissione Maracanà.

Atalanta, grande vittoria contro la Juventus:

"Ho un debole per l'Atalanta. In questo momento è la squadra più completa, che ha un sistema di gioco collaudato da anni. E' la seria candidata al titolo, più di Napoli e Inter. L'espressione di gioco dell'Atalanta è quella più completa. L'aver vinto a Torino è una ulteriore conferma".

Milan al secondo ko di fila già screditato nella corsa Scudetto?

"E' una squadra ancora in formazione, a livello di leadership, tolti Giroud e Ibra, non ci sono giocatori maturi per certi traguardi. L'Atalanta per esempio gestisce i momenti e solo i leader lo fanno. Per questo non ritengo il Milan ancora maturo per certi traguardi ma rimane lì a giocarsela".