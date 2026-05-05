Braida: "Conte non si discute! Futuro? Con ADL dovranno confrontarsi e capire i margini"

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"E’ un allenatore molto importante e lo dice la sua storia, ma preferisco non esprimermi sul suo futuro”.

Ariedo Braida, dirigente con un passato importante nel Milan, è intervenuto ai microfoni di 'Forza Napoli Sempre': "Antonio Conte non si discute. Poi è chiaro tutte le stagioni non sono uguali e ci possono essere dei problemi, ma l’allenatore del Napoli è sempre una certezza. Non so cosa accadrà in futuro onestamente. De Laurentiis e Conte dovranno confrontarsi e capire se ci siano i margini per andare avanti insieme oppure no. L’allenatore deciderà con il presidente in maniera serena. Capita sempre così nel calcio, dall’esterno non conosco certe dinamiche e non mi permetto, ma ripeto sul valore di Conte non si può dire nulla. E’ un allenatore molto importante e lo dice la sua storia, ma preferisco non esprimermi sul suo futuro”.

Lo scudetto dell'Inter

“L’Inter ha segnato tanti gol e ha meritato di vincere il campionato. Per vincere gli scudetti è fondamentale segnare tanti gol, ma anche subirne pochi. Non ci sta una sola ricetta. Di sicuro è fondamentale la qualità che deve essere sempre superiore alla tattica. Noi non dobbiamo mai dimenticarlo ecco perché adesso in Italia il calcio è ai minimi termini. Dobbiamo cambiare proprio questo aspetto. Ci sono tanti modi per vincere, ma il calcio si evolve e dobbiamo essere aperti alle novità”.