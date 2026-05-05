Sky, Bagnulo: "Kvara è migliorato con Luis Enrique! Ripenso a quel paragone con Leao...”

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Gianluigi Bagnulo ha offerto una lunga analisi su Khvicha Kvaratskhelia e sul suo percorso di crescita, soffermandosi anche sul confronto con altri grandi talenti

Nel corso della trasmissione Un Calcio alla Radio su Radio Napoli Centrale, il giornalista di Sky Sport Gianluigi Bagnulo ha offerto una lunga analisi su Khvicha Kvaratskhelia e sul suo percorso di crescita, soffermandosi anche sul confronto con altri grandi talenti: “A che livello è arrivato Kvaratskhelia? È arrivato a un livello altissimo. Ripenso al paragone con Leao di qualche anno fa in Serie A. Già all’epoca dicevo che Kvara era a un livello superiore e al PSG l’ha dimostrato. Con Luis Enrique è cresciuto a livelli esponenziali, fa anche cose diverse. Ha migliorato la sua fase difensiva. È sempre timidissimo, così come l’abbiamo conosciuto a Napoli. Ciò che interessa al PSG è che è un uomo da grandi notti. Il giocatore più importante del Paris Saint-Germain in Champions League. Cosa ricordo della notte del 4 maggio? Proprio ieri riguardavo il documentario Alleria, con titolo tributo a Pino Daniele, seguimmo dalle prime luci dell’alba l’attesa prima del delirio della festa Scudetto. Kvara può puntare al Pallone d’Oro? Sì, Kvara può puntare al Pallone d’Oro, oggi però è presto per dirlo. In questo momento forse non è nella lista dei tre candidati, penso debba fare un altro step di maturazione”.

Le sfide europee e il futuro delle panchine

Bagnulo ha poi allargato il discorso alle grandi sfide europee e ad alcuni possibili scenari futuri, analizzando in particolare il confronto tra Bayern Monaco e PSG e soffermandosi anche sul dibattito tattico legato alle difese delle due squadre: “Che partita mi aspetto da Bayern-PSG? Non penso che cambieranno atteggiamento, magari non così bella come l’andata. Mi sono reso conto di vivere un momento storico, la partita più bella che abbia mai visto. Se la gioca con Francia-Argentina. Mi aspetto una partita a chi segna di più tra tutte e due. Seguo il PSG da tre anni, sarà un’altra rumble in the jungle. Mi sono fatte molte risate sul dibattito che si è creato sulle difese di PSG e Bayern Monaco. Abbiamo fallito l’accesso al Mondiale, vediamo un campionato italiano con 0-0 infiniti, l’Inter ha segnato 25 gol in più della seconda e noi critichiamo la fase difensiva di PSG e Bayern... Non ci rendiamo conto che sono due squadre che devono difendere contro attaccanti di grande valore e gli expected gol erano stati anche bassi nella sfida di andata. Abbiamo visto tante azioni difensive di altissimo livello, è solo un modo differente di difendere. Se mi stuzzica l’idea di rivedere Sarri al Napoli in caso di addio Conte? Non so se possa essere uno scenario emozionante, sono molto combattuto. È talmente bello quello che c’è stato, che non so se si possa ricreare qualcosa di altrettanto bello. Vorrei vedere un allenatore giovane, con idee fresche. Cosa mi aspetto da Arsenal-Atletico Madrid? Mi aspetto un Atletico cattivo perché sente l’odore del sangue, ma l’Arsenal può avere un’inerzia positiva dal pareggio del Manchester City contro l’Everton, visto che ha praticamente consegnato la Premier League ad Arteta”.